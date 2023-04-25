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НовостиОбщество25 апреля 2023 9:17

В Тамбове череповчанка побила четыре рекорда Вологодской области по пауэрлифтингу

Иван Чухнин

Череповчанка установила сразу три рекорда Вологодской области по пауэрлифтингу. Рекорды установлены в Тамбове, где проходил Чемпионат России по классическому троеборью. Всего в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из 70 городов России.

На Чемпионате России Ксения Демчинская, воспитанница тренера по пауэрлифтингу Алексея Ганичева, завоевала серебряную медаль.

Череповецкая спортсменка Ксения Демчинская вписала себя в историю вологодского спорта. Она побила прежние результаты, установлены новые рекорды.