В Вологодской области продолжаются многочисленные пожары

За минувшие сутки произошло 24 пожара, из них 18 палов травы и 3 возгорания мусора. Эвакуированы 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ГУ РОссии по Вологодской области.

24 апреля в 15 часов 32 минут поступило сообщение о возгорании из поселка Семенково. Пожар возник в одной кирпичной и двух дощатых неэксплуатируемых хозяйственный постройках. Общая площадь пожара – 850 кв. м. Сгорели хозяйственные постройки и строительный мусор на территории возле них. На место выезжало 8 единиц техники, 29 человек личного состава. Предварительные причины ЧП: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц или поджог.

И еще один крупный пожар произошел под Вологдой - это случилось днем в Новленском поселении. В деревне Кудрявцево сгорели одноэтажный дом, хлев и сарай. На место происшествия выехали четыре автоцистерны и девять пожарных. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Никто не пострадал. Предположительно ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.