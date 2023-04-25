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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 7:23

При обгоне грузовика под Вологдой были разбиты "Мерседес" и "Хендай"

На месте ДТП работали врачи
Иван Чухнин
"Мерседес" получил серьезные кузовные повреждения.

"Мерседес" получил серьезные кузовные повреждения.

В Вологодской области 24 апреля произошла авария при обгоне грузовика. ДТП случилось в 20:20 на девятом километре автодороги Вологда – Тихвин – Р21 «Кола». Разбиты легковушки Мерседес и Хендай.

44-летний водитель автомобиля «Хендай» при обгоне грузового автомобиля «Скания» с полуприцепом «Кроне» после перестроения в левую полосу столкнулся с автомобилем «Мерседес», который ехал в попутном направлении. За рулем "Хендая" находился мужчина 1983 года рождения ,за рулем "Мерседеса" - 37-летний мужчина.

От удара «Хендай» отбросило на «Сканию», а затем – на отбойник. «Мерседес» от удара об отбойник опрокинулся на крышу.

В ДТП пострадал водитель «Мерседеса». На место выезжали врачи.