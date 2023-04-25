В Тотьме судили 20-летнего рецидивиста, напавшего на подростков

В Тотьме судили разбойник - районным судом вынесен приговор в отношении 20-летнего, неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении разбоя. Вечером 20 августа 2022 года он напал на молодых людей, 18 и 16 лет. Ему показалось, что у одного из подростков слишком длинные волосы, и он стал оскорблять его внешность, угрожать, что изобьет.

Затем потребовал от подростков 1 200 рублей, их мобильные телефоны, а также пытался заставить приобрести для него в супермаркете упаковку пива.

Получив отказ, он начал избивать подростков. Один из них попытался убежать, но обвиняемый догнал его. От ударов в висок подросток потерял сознание.

В это время из ближайшего дома вышла женщина. Она сказала, что вызовет полицию, после чего подсудимый ушел.

Как сообщает пресс-служба судов, действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

так как это был рецидив преступлений, его осудили на лишение свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также с осужденного в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в сумме 75000 рублей.