В Вологде будут судить пособника мошенника из Москвы, которые обманывают пенсионеров

В Вологде будут судить 19-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в мошенничестве - помогал тем, кто созванивается с пожилыми людьми, представлялись полицейскими и выманивали деньги якобы на помощь родственникам.

Задержанный выступал в роли курьера - по указанным адресам забирал деньги. Выяснилось, что он забирал несколько сумм. От 20 до 400 тысяч рублей он взял у 10 пенсионеров в Туле, Ярославле и Вологде. Половина пострадавших от него - вологжане. Забранные деньги он переводил на счета и получал процент.

Полицейские задержали курьера в одной из вологодских квартир. Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения, вскоре он предстанет перед судом.