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НовостиОбщество24 апреля 2023 23:29

В Череповце составили список лучших УК

Организации оценивали по 16 критериям
Евдокия САХАРОВА

В Череповце составили топ управляющих компаний города. В него вошли данные за первый квартал этого года. Всего 60 организаций. Как оказалось, большинство остались на прежних позициях.

«В целом УК стали работать чуть лучше. Число обоснованных обращений горожан снизилось с 412 до 390. Контрольные органы объявили 320 предостережений, в четвертом квартале 2022 года их было 393. Ускорилась реакция на сообщения жителей в системе „Мой Череповец“, и уже 66% жалоб рассматривают с опережением срока», — сообщил председатель общественного совета по контролю и развитию сферы ЖКХ Алексей Буслаев.

На данный момент собирают данные для рейтинга за второй квартал. Проголосовать можно на портале «Мой Череповец» или в своей управе. Рейтинг размещен на официальном портале Череповца.