В Вологодской области пойманы первые нарушители охоты

В Вологодской области пресечены первые 5 случаев преждевременного начала охоты на боровую дичь. Об этом сообщил Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона.

«Ежегодно выявляется порядка 30 случаев, когда охотникам не хватает терпения дождаться наступления положенного срока охоты. В Никольском районе сразу трое местных жителей отправились на глухаря, и всем троим посчастливилось добыть дичь - но инспекторы изъяли у них и добычу, и оружие. Помимо лишения права охоты сроком на год нарушителям грозит и уголовное дело за незаконное хранение оружия. На данный момент известно еще о четырех таких нарушениях на территории региона, - рассказал начальник департамента Олег Кислицын.

Весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь открывается с 29 апреля до 8 мая и с 1 по 10 мая в разных районах области.

Один охотник имеет право добыть за день охоты до 3 особей вальдшнепа, гуся и селезня, а за весь сезон охоты - по одной особи глухаря и тетерева.