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НовостиОбщество24 апреля 2023 23:11

На Вологодчине 13 тысяч вакансий и 5 тысяч безработных

В рейтинге самых востребованных целый спектр специальностей: от сотрудников IT-сферы, силовых ведомств до поваров и пекарей
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области работодателями заявлена потребность в более чем 13 тысячах работниках. На учете в качестве безработных зарегистрированы чуть менее 5 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

Лидерами по числу презентованных рабочих мест на ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стала Вологда, Череповец и Великоустюгский округ. Вашкинский район не вошел в ТОП-5 (8 организаций представили 19 вакансий), но здесь часть предложений уже закрыта.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет во всех регионах 23 июня.