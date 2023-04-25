На Вологодчине потратят на тушение лесных пожаров и пожарную безопасность 123 млн рублей

На оперативном совещании при губернаторе Вологодской области сообщили, что в 2023 году на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров выделят 123,2 слн рублей. При этом 91,4 млн - из федерального бюджета.

С понедельника, 24 апреля в регионе стартовал пожароопасный сезон. Он продлится примерно до 1 октября.

«Продолжается работа по обновлению парка специализированной техники. В 2023 году будет приобретено 24 единицы лесопожарной и лесопатрульной техники на общую сумму 44,1 миллиона рублей. В настоящее время уже поступило две единицы техники: малый лесопатрульный комплекс и автобус для перевозки лесных пожарных»,- отметил начальник Департамента лесного комплекса области Роман Марков.