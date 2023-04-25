В Великоустюгской ЦРБ спасли молодого человека с анафилактическим шоком

В инфекционном отделении Великоустюгской ЦРБ спасли 18-летнего юношу. Пациент поступил с острым тонзиллитом. Ему назначили стандартное лечение - антибиотик. Но у него вдруг развилась острая реакция на препарат — анафилактический шок. Медикам пришлось действовать быстро. До прибытия реаниматолога прошло 10 минут, все это время персонал инфекционного отделения поддерживал жизнь молодого человека. Пациент задыхался, давление падало. Такая реакция по статистике происходит в 5 случаях на 100 тысяч.

Молодой дежурный терапевт Татьяна Конева впервые видела такую реакцию организма пациента, но это не помешало ей оказать своевременную и качественную медицинскую помощь.

Пациента перевели на 12 часов в реанимацию - там тяжелое состояние сняли.

Врач анастезиолог-реаниматолог Великоустюгского ЦРБ Юрий Крижановский отметил слаженность работы коллектива инфекционного отделения, дежурного терапевта, медсестер и санитарок.