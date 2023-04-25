Под Вологдой за один вечер сбили двух лосей

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодском округе за вечер воскресенья, 23 апреля, произошло сразу два ДТП с участием лосей.

Первое дорожно-транспортное происшествие случилось в районе деревни Фофанцево около 21:40. 45-летний водитель за рулем внедорожника «Мерседес» совершил наезд на лося. Животное, к сожалению, погибло.

Спустя еще полтора часа в районе деревни Маега под колеса «Хендай Сонаты» кинулся сохатый. От удара лось упал, но потом вскочил и скрылся в лесу.

«Оба ДТП произошли вне зоны действия знаков „Дикие животные“. Будут ли водители оштрафованы, решит комиссия», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.