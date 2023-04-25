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НовостиОбщество24 апреля 2023 22:34

Мэр Вологды уехал в зону СВО

Сити-менеджер в 8 раз отправляется в подобную командировку
Евдокия САХАРОВА
Кадр из видео мэра

Кадр из видео мэра

Мэр Вологды Сергей Воропанов отправился в зону СВО с гуманитарной миссией и опубликовал свой отчет в соцети.

«Это восьмая по счету командировка. Со смещением линии соприкосновения изменяется и наш маршрут. Большая часть населенных пунктов фигурирует в новостной ленте: Лисичанск, Попасная, Ясиноватая, Луганск и Донецк — всего порядка 10 точек.(…) Когда проезжаем от одного населенного пункта к другому, не могу не думать о том, в каких условиях живут люди. Ты словно оказываешься в России образца 1990-х или начала 2000-х. На улицах много советского автопрома, огромное количество рекламы (намного больше, чем в Вологде), перебои с подачей воды, действительно разбитые дороги... О том, что ты не в прошлом, а на территории СВО, говорят разрушенные дома, военная техника, постоянные обстрелы и военное положение», - сообщил градоначальник.

Мэр Вологды отметил, что бойцы всегда с радостью встречают груз из нашей области, принимают письма и подарки от родных.