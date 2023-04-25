В Великом Устюге ребенок резвился на тонком льду

Кадр видео Александра Кузьмина

Накануне, 23 апреля в Великом Устюге могла случиться трагедия с юными и глупыми местными жителями в возрасте 7-12 лет, которые гуляли вблизи Смольниковского озера.

Самый бесстрашный выбежал на лед озера и начал скакать по нему, проверяя на прочность…

Глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин сообщил в соцсетях о ЧП. Ребенок скакал по тонкому льду - чудо, что не случилось непоправимого.

«В воскресенье сотрудники ЕДДС по камерам АПК «Безопасный город» заметили на тонком льду Смольниковского озера мальчишку. Ребенок проверял прочность льда активным топаньем по поверхности и играл у самой кромки воды.

Об опасном развлечении парнишки дежурные сообщили в полицию. Правоохранители составили разговор с ребенком. Тем не менее, рассчитывать только на сознательность детей нельзя.

Уважаемые родители, обращаюсь к вам. Будьте в курсе того, чем в свободное время занимаются ваши дети. Напомните им, что игры у водоемов, а особенно на тонком льду – опасны для жизни», - отметил Александр Кузьмин.