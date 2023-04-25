УФСИН вербует вологжан креативным роликом в духе сериала "Слепая"

Кадр ролика УФСИН

Вологодское УФСИН выпустило в соцсети на своей страничке рекламный ролик, который агитирует граждан поступать на службу. Видео снятого в духе популярного сериала "Слепая" с ТВ-3.

Сергей хочет быть успешным и счастливым, поэтому обращается к ясновидящей бабе Нине.

"Вижу, на заводе работаешь. Плохая это примета! Вот форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет. Пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост. Сделай как я говорю, счастлив будешь", - говорит женщина.

Герой слушается ясновидящую, устраивается на работу в УФСИН и дальше живет с улыбкой. Голос за кадром говорит примету: "Если форму ФСИН с утра не надеваешь, то и в жизни ничего не получится".

Креатив прогремел на всю страну!