Череповец украсят кашпо, деревьями и кустами

В Череповце установят больше 190 дуг с кашпо, посадят 238 деревьев и 1668 кустов, летом распустится почти полмиллиона цветов. Об озеленении города на совете предпринимателей рассказал заммэра Вадим Ядов.

«Основные локации — съезд с улицы Сталеваров в районе Парковой, сквер здоровья на Годовикова, проспект Строителей, набережная у памятника отцам-основателям и от Университетской набережной в сторону Красного переулка. В нескольких местах попробуем посадить многолетники: в сквере водников и на улице Сталеваров у знака „Череповец“», — сообщил Вадим Ядов.