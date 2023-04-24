Вологодчину ждут дожди и грозы

В Вологодской области установилась летняя погода. В понедельник температура воздуха составила +21 градус. Самый теплый день ожидается во вторник, 25 апреля — до +23 градусов.

В ночь на среду, 26 апреля, на территорию области будет выходить южный циклон. Ночная температура будет +2,+7 градусов. Утром и днем в среду облачная и дождливая погода охватит весь регион, пройдут небольшие дожди. Из-за облачности станет прохладнее, дневные температуры останутся в пределах +12,+17 градусов. Об этом сообщил Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг также прогнозируются дожди, ночью +3, +8 градусов, днем +14, +19 градусов.

26 и 27 апреля есть небольшая вероятность первых слабых гроз. Неустойчивый характер погоды сохранится и в пятницу, 28 апреля.