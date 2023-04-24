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НовостиОбщество24 апреля 2023 20:40

В Череповце первая партия срочников отправилась служить

Идет весенний призыв
Евдокия САХАРОВА

В Череповце в понедельник, 24 апреля, служить отправилась первая партия из 18 срочников. До осени в армию отправят 460 череповчан.

Череповчане собираются служить в пехоте, ВДВ, Семеновском и Президентском полках. «Наши ребята поедут в Ленинградскую и Московскую области и на север», — уточнил военком Череповца и Череповецкого района Артём Вихарев.

Глава города Маргарита Гусева высказалась: «Армия — это лицо, честь страны. На вас держится обороноспособность государства, на вас ответственность за близких, друзей, родителей и учителей, за любимую Вологодчину и Череповец».