В зону СВО из Череповца отправилась помощь

В Череповце в понедельник, 24 апреля, машины с помощью бойцам СВО загрузили у «Алмаза». Солдатам отправились посылки от родственников и то, что запросили из воинских частей.

Помощь собрали бизнесмены, организации, а также жители Череповца и районов.

«На днях на передовую ушло несколько машин с лесом, чтобы обустраивать оборонительные рубежи. Сегодня отправляем воду, вяленую рыбу, тепловизоры, коптеры, бензопилы и запчасти», — пояснил депутат Госдумы Алексей Канаев.

В зону СВО отправились и маскировочные сети, сотканные череповчанками.

"Продолжает работать спецсчет. За все время туда поступило около 40 миллионов рублей. Все эти деньги в работе. Закупаем по списку от командиров частей», — сказала глава города Маргарита Гусева.

Также в начале месяца на фронт отправили холодильники и питьевую воду.