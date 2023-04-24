Участнику "Руки вверх" полюбился Череповец

Официальная страница Сергея Жукова

В Череповце в минувшую пятницу, 21 апреля, прошел концерт исполнителя Сергея Жукова из группы «Руки вверх». Певец обратился к череповчанам на своей личной страничке и признался в любви.

«Череповец, у нас с вами случилась новая любовная история. История про музыку, про случайные неслучайные встречи, про большие и маленькие ценности и, конечно, про любовь», - отметил артист.

Зрители тоже были в восторге от шоу и продолжили кутить даже после окончания.

«Спасибо за невероятные эмоции, спасибо Сергею за его энергетику, простоту, человечность! У нас 100% получилось отключиться и просто стать детьми», «Спасибо за возвращение в юность», «Было суперкруто!», «Череповец в восторге!», «Было здорово и зажигательно!», «Незабываемые впечатления! Море эмоций», «Эмоции нереальные, зарядили нас на год вперёд. Плясали все стоячие и сидячие места», — пишут череповчане.