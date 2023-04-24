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НовостиОбщество24 апреля 2023 20:05

Мэр Вологды заговорил о строительстве Белозерского шоссе

Флотский мост пока строить не будут
Евдокия САХАРОВА

В понедельник, 24 апреля, мэр Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира заявил, равда, что строительство Флотского моста пока не планируется, т.к. финансирования пока нет. На данный момент все внимание властей приковано к другим проектам – Некрасовским мостом и вероятным продолжением Белозерского шоссе.

«Несмотря на то, что Флотский мост входит в малое транспортное кольцо, мы сейчас заняты другим проектом – Некрасовским мостом. Дальше, скорей всего, будет строительство Белозерского шоссе – продолжение виадука, чтобы была логическая транспортная магистраль», - заявил Воропанов.

Флотский мост пока останется на этапе предпроектных работ.