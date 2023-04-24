Дрон вологжанина залетел в гусиную стаю

Кадр Сан Саныча из сообщества «Охота и рыбалка на Вологодчине»

Вологжанин Александр поделился в сообществе ВКонтакте «Охота и рыбалка на Вологодчине» удивительными кадрами со своего дрона. Коптер залетел в стаю диких гусей.

«Думал, что всё, капец квадрокоптеру, даже зажмурился, но кадр получился зачётный», — написал в сообществе вологжанин Александр, который снимал птиц с помощью дрона.

Кадры получились красивые, и фотоохотник поделился ими с общественностью. Автор тут же поделился лайфхаком: чтобы дрон не атаковали птицы, нужно раскрасить его под осу - в желто-полосатый.