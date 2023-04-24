В Вологде пропал 19-летний Антон

В Вологде 21 апреля в одиннадцать часов вечера из дома по алпесу Мохова, 17, ушел Антон Александрович Землемеров. Родные заволновались - с тех пор о местанахождении молодого человека ничего не известно. Подробности сообщил поисково-спасательный отряд "Ты не один".

Антон ростом 178 см, плотного телосложения, темные короткие вьющиеся волосы, темные усы.

Был одет в темно-синюю удлиненную куртку, черные джинсы, белую шапку, черную футболку, темно-синие кроссовки с белой подошвой.

С собой был телефон и черная нагрудная сумка. Помогите найти пропавшего!