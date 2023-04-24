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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 19:33

Жители Великого Устюга нашли в пакете труп

«Какая-то хрень последнее время творится в Устюге», - заявили пользователи соцсетей
Евдокия САХАРОВА
"Подслушано Великий Устюг"

"Подслушано Великий Устюг"

В группе ВКонтакте «Подслушано Великий Устюг» местный житель оставил тревожное сообщение. «На Смольниковском озере появился пакет с жутким содержимым – мёртвой собакой. Пакет на льду. А лёд растает. Может, можно как-то это убрать?» — написал он.

Устюжан смутила такая находка. Пост поднял бурю: «Почему столько извергов? Должно же быть наказание», «Очень плохо! Если собака погибла от заразной болезни, то это рассадник заразы», «Безобразие», «Животное. И это не о собаке!», «Какие люди гнилые стали. Если это можно назвать людьми», «Будь проклят тот, кто сделал это», «По-моему, этот пакет давно там лежит», «Нелюди! К чему мы идём», «Дичь».