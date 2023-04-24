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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 19:27

В Череповце самокатчик на полной скорости влетел в машину

Происшествие попало на видео
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце на Октябрьском проспекте на зебре был сбит 15-летний школьник на самокате. Мальчик и не подумал спешиться на регулируемом пешеходном переходе. В итоге два нарушителя нашли друг друга. Подробности рассказали в ОГИБДД города металлургов.

43-летний водитель Хендэ Элантра вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора (при выполнении левого поворота с ул. Раахе на Октябрьский просп. не остановился перед «стоп-линией»).

В соцсетях появился видеоролик с места инцидента. Комментаторы разделились на тех, кто предлагал «давить самокатчика» и тех, кто был возмущен наглостью нарушителя на «Элантре».

Мальчика осмотрела бригада скорой на месте, госпитализация не потребовалась - школьник родился "в рубашке".