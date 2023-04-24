В Грязовецком районе мужчина зарезал собутыльника и скрылся

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Грязовецком округе в минувшее воскресенье, 23 апреля, произошло жестокое убийство местного жителя. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

62-летний житель станции Лежа выпивал со своим 39-летним знакомым. Возник конфликт, в ходе которого хозяин вонзил нож в грудь гостя. О произошедшем мужчина рассказал соседям. Полицейские обнаружили подозреваемого на территории станции и задержали его.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы.