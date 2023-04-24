На станции Череповец-1 под поезд попал мужчина

В Череповце под поезд попал мужчина. По словам очевидцев, он не услышал сигналы электровоза. ЧП случилось на станции «Череповец 1». 39-летний череповчанин попал под грузовой поезд. Мужчина был нетрезв, он шел вдоль железнодорожных путей и не услышал приближающегося поезда.

«Машинист грузового поезда, заметив его, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда предотвратить не удалось, молодой человек был задет корпусом одного из вагонов», - рассказали в управлении полиции на транспорте.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, которая срочно госпитализировала пострадавшего. По факту происшествия проводится проверка.