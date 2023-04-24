В Вологодской области рыбак не вернулся с реки

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В Вологодской области нашли пропавшего рыбака. Он погиб. ЧП случилось в Белозерском округе. Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, проводится процессуальная проверка. Погиб 64-летний житель д. Иштомар. Он пропал на рыбалке 23 апреля 2023 года.

По данным следствия, утром 23 апреля мужчина рыбачил на реке Иштога неподалеку от своей деревни со своей лодки. Но домой так и не пришел. Обеспокоенные его отсутствием дома местные жители обратились за помощью в полицию. "Тело пропавшего было обнаружено сегодня в первой половине дня в указанном водоеме в районе д. Иштомар. Рядом с ним в реке находилась перевернутая лодка", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время сотрудниками территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия и тела погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.