В Вологде на улице Элеваторной горел завод

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В областном центре пожарные ликвидировали пожар, произошедший в здании завода на Элеваторной, 43 около 10:42 в понедельник, 24 апреля.

50 человек эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим электропроводки.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление помещения и горение на кровле очагами общей площадью около 800 квадратных метров. В Ликвидации происшествия задействованы 12 единиц техники, 32 человека, в том числе от МЧС России 8 единиц техники, 22 человека», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.