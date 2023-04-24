В Вологде открылась выставка горячей эмали и картин из стекла

В Вологде до 14 мая без выходных по адресу Благовещенская, 20, проходит выставка произведений из горячей эмали и картин из стекла «Огненная мистерия».

В экспозиции представлены работы сразу множества художников-эмальеров из череповецкого творческого объединения «Раммаль»: Людмилы Ваневой, Тимофея Волкова, Владимира Пурышева, Юлии Кондаковой, Ирины Степичевой, Вероники Пономаревой и Марины Смысловой.

Художественная эмаль считается одной из самых удивительных по красоте техник в искусстве. В истории эмальерного дела использовалась разнообразная техника изготовления эмалей – расписная, перегородчатая, выемчатая и другие. В настоящее время появилось такое направление, как авторская эмаль. Авторское произведение в эмали выстраивается в своем, сугубо индивидуальном, образном и композиционном решении, – говорится в анонсе выставки.

Интересно расшифровывается название общества: РАМ – это древний слог символизирующий огонь, РА обозначает Солнце, а МАЛЬ – это окончание слова ЭМАЛЬ.