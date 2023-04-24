В Чагоде мужчина вступился за семейную честь и ударил друга ножом

В Чагоде осудили 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 25 декабря в 10 часов утра. 40-летний местный житель распивал в своем доме с тремя приятелями спиртные напитки. Вдруг один из собутыльников обвинил хозяина в измене супруге - это оскорбило и его, и супругу.

В итоге, уодя, потерпевший ударил кулаком по выключателю и сломал арку в дверном проёме. За агрессивное поведение он получил ножом в живот.

В суде обвиняемый пояснил, что причиной поступка послужило неадекватное поведение пострадавшего. Он выплатил мужчине 50 тысяч рублей в счёт компенсации вреда.

В результате, хозяина осудили на 2,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и взыскали с него 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.