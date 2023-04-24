В ходе СВО погиб вологжанин Игорь Ордин

Глава Кичменгско-Городецкого муниципального округа сообщил о гибели в ходе СВО вологжанина Игоря Ордина.

«Дорогие земляки! Не стало нашего земляка Ордина Игоря Геннадьевича, 1983 года рождения. Игорь погиб 1 марта 2023 года, принимая участие в специальной военной операции. Закончил МБОУ „Нижнеенангская СШ“ в 2001 году. После получения образования и срочной службы в армии, вернулся в школу в качестве учителя информатики и математики. С 2020 года убыл на контрактную службу в десантно — штурмовой батальон морской пехоты Северного флота. Искренние слова соболезнования родным и близким», — сообщил глава округа в соцсетях.