Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 13:33

В ходе СВО погиб вологжанин Игорь Ордин

На Вологодчину пришла еще одна похоронка
Евдокия САХАРОВА

Глава Кичменгско-Городецкого муниципального округа сообщил о гибели в ходе СВО вологжанина Игоря Ордина.

«Дорогие земляки! Не стало нашего земляка Ордина Игоря Геннадьевича, 1983 года рождения. Игорь погиб 1 марта 2023 года, принимая участие в специальной военной операции. Закончил МБОУ „Нижнеенангская СШ“ в 2001 году. После получения образования и срочной службы в армии, вернулся в школу в качестве учителя информатики и математики. С 2020 года убыл на контрактную службу в десантно — штурмовой батальон морской пехоты Северного флота. Искренние слова соболезнования родным и близким», — сообщил глава округа в соцсетях.