Череповчанка подозревается в убийстве своего ребенка

Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Череповце был убит ребенок . В преступлении подозревается его 47-летняя мать. Возбуждено уголовное дело об убийстве пункт «в» ч. 2. ст.105 УК РФ.

Информация о ЧП поступила 24 апреля 2023 года около 2 часов 30 минут. сообщает СУ СК Ф. Трагедия случилась в комнате общежития, расположенного на ул. Комсомольская.

Женщина сама позвонила в экстренные службы, что причинила смерть своему 6-летнему сыну. По приезду правоохранители женщину обнаружили в своей комнате. При этом она пояснила, что приняла большое количество медикаментов.

По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело, организован выезд на место происшествия следственной группы в составе следователей городского отдела и криминалистов регионального управления СК России. При осмотре места происшествия на теле мальчика были обнаружены следы удушения.