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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:09

Северное сияние повсеместно наблюдали на Вологодчине

Фотографии появились в соцсетях
Иван Чухнин

Жители Вологодчины в воскресным вечером, 23 апреля, могли наблюдать северное сияние. Свечение атмосферы имело фиолетово -зеленый цвет. Видны всполохи были и в Вологде и в Череповце.

Это бы тот редкий случай, когда северное сияние видно было даже на широте Минска. Его видели в Санкт-Петербурге, Ярославле, Подмосковье. Фотографиями северного сияния жители Вологодчины делятся в соцсетях.

Ученые уже объяснили это явление: произошла магнитная буря. В результате на Землю прилетел солнечный ветер - заряженные частицы, выброшенные Солнцем. Они и вызвали свечение слоев атмосферы.