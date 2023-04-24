Северное сияние повсеместно наблюдали на Вологодчине

Жители Вологодчины в воскресным вечером, 23 апреля, могли наблюдать северное сияние. Свечение атмосферы имело фиолетово -зеленый цвет. Видны всполохи были и в Вологде и в Череповце.

Это бы тот редкий случай, когда северное сияние видно было даже на широте Минска. Его видели в Санкт-Петербурге, Ярославле, Подмосковье. Фотографиями северного сияния жители Вологодчины делятся в соцсетях.

Ученые уже объяснили это явление: произошла магнитная буря. В результате на Землю прилетел солнечный ветер - заряженные частицы, выброшенные Солнцем. Они и вызвали свечение слоев атмосферы.