Стали известны имена тех, кто поедет на телепрограмму "Умницы и умники"

Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области.

Школьники играли по-крупному: в Вологде прошел финал гуманитарной олимпиады школьников "Умники и умницы. Вологодчины", участие приняли 27 десятиклассников из различных районов области. В Вологду приехал бессменный ведущий ТВ-программы "Умницы и умники", преподаватель МГИМО Юрий Вяземский. Согласно условиям игры, пять победителей регионального этапа примут участие в программе "Умницы и умники" на Первом канале. Самые умные смогут поступить в МГИМО без экзаменов.

В итоге абсолютным победителем олимпиады был признан сокольчанин Артур Беженарь, ученик школы № 9 имени В.Н. Власовой. Победителями также стали Глеб Корзов из 30-й школы г. Вологды и Александра Беляева из Кадуйской средней школы. Специальную награду от губернатора получила череповчанка Анна Виноградова. Аналогичным призом от Юрия Вяземского был награжден вологжанин Игорь Виноградов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, состязания прошли в образовательно центре "Импульс". Темой стала - "Вклад вологжан в развитие науки и техники". Ведущим выступил доцент ВоГУ, кандидат филологических наук Сергей Громыко. В состав жюри вошли губернатор региона Олег Кувшинников, преподаватель МГИМО Юрий Вяземский, а также ректоры ВоГУ и ЧГУ - Вячеслав Приятелев и Екатерина Целикова.