Под Вологдой похоронили погибшего в зоне СВО Никиту Горохова

Фото: Сергей Жестянников, ВКонтакте.

23 апреля в Вологодском районе прошли похороны военнослужащего, погибшего во время проведения специальной военной операции, Никиты Сергеевича Горохова. Ему не было и 20 лет. Он награжден орденом Мужества посмертно. Об этом ВКонтакте сообщил глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

Никита Горохов родился в Вологде, жил в Никольском районе. После прохождения срочной службы был мобилизован в октябре 2022 года.

«Никита героически погиб 22 марта этого года, не дожив до своего 20-летия два месяца. За героизм и самоотверженность Никита Сергеевич награжден орденом Мужества посмертно"- .

Глава округа выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"Теперь он вместе с остальными героями в рядах Бессмертного полка. Мы должны помнить о каждом из них, с гордостью передавая их подвиги последующим поколениям. Спи спокойно, солдат. Вечная память герою", - написал Сергей Жестянников.