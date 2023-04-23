Дом-музей Можайского под Вологдой закрыт

Фото: Дом-музей А.Ф.Можайского, ВКонтакте.

Дом-музей Александра Можайского под Вологдой закрыт. Он находится в селе Можайском, экспозиция его посвящена вкладу вологжан в развитие авиации и космонавтики.

Согласно плану, здание его почти два года будут реставрировать. На реставрацию только в 2023 году выделено 35 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Вологодского музея-заповедника. На время ремонта экспонаты будут представлены в Крестовой палате Симоновского корпуса Вологодского кремля.

Памятник восстановят за счет средств областного бюджета по государственной программе «Наследие Вологодчины». Ремонтные работы выполнит компания «Вологодские реставраторы». Проект предусматривает замену фундамента, приведение в порядок внутренних стен и потолков, реконструкцию наружных сетей, замену внутренних инженерных сетей и оборудования, создание обновленной экспозиции. Разработана также планировка территории и благоустройство участка вокруг здания. Завершить работы планируется к декабрю 2024 года.

На время масштабных перемен экспонаты музея Можайского не будут забыты. В Крестовой палате Симоновского корпуса Вологодского кремля уже полным ходом идет работа по подготовке пространства для выставки, посвященной авиации и космонавтики.