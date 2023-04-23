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НовостиОбщество23 апреля 2023 13:00

В зоне СВО погиб учитель информатики из Вологодской области

Похоронка пришла в Кичменгско-Городецкий район
Иван Чухнин
Игрь Ордин был учителем.

Игрь Ордин был учителем.

Учитель из Кич-Городецкого района погиб на Украине. По Игорю Ордину скорбят земляки.

О гибели жителя Кичменгско-Городецкого района стало известно лишь сейчас, дата гибели - 1 марта. Как сообщается, Игорь Ордин работал в школе учителем информатики и математики. Его запомнили ученики и учителя как необыкновенно доброго человека.

«Такой человек был, добродушный, жизнерадостный, весёлый! Не унывал, хотя иногда было не очень по жизни. Игорь, мы тебя помним и любим! Ты в наших сердцах», «Самый добрый учитель был», — пишут земляки.