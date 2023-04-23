В Череповце в летних лагерях отдохнет 14 тысяч детей

В Череповце потратят 37 млн рублей на летний отдых детей. Всего отдохнет в городских и загородных лагерях почти 14 тысяч детей.

Как прозвучало на заседании Городского общественного совета, летом в Череповце откроется 38 дневных лагерей при школах, учреждениях культуры и спорта. В «Преодолении» будет работать лагерь для детей с инвалидностью.

«В 22 школах, „Кванториуме“ и Дворце детского творчества откроется 24 лагеря. Свободных мест почти не бывает. В лагерях пройдут патриотические программы, будут экологические смены», — рассказала представитель мэрии Ирина Султанова.

170 детей отдохнут в «Адонисе» за шесть смен, по несколько смен пройдет в «Искре» и «Жемчужине Мологи». На ремонты лагеря получили больше девяти миллионов рублей из областного бюджета, почти семь миллионов — из городского, сообщает официальный сайт Череповца.