В Череповце ребенок выпал из окна

В Череповце ребенок вывалился из окна. Происшествие случилось днем 22 апреля на улице Беляева, в одной из квартир дома №13. К делу подключились следователи. По предварительной информации, ребенок находился в комнате, где окно было открыто, помещение проветривалось через москитную сетку. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса, и мальчик вместе с ней упал с высоты второго этажа.

У ребенка - множественные травмы, повреждения головы, грудной клетки, живота, спины и рук. Все обстоятельства произошедшего уточняют следователи.