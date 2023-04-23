В Череповце поймали 220 пьяных за рулем

В Череповце полицейские поймали 220 нетрезвых водителей. Такую цифру приводит отдел ГИБДД Череповца. Именно столько нарушителей с начала 2023 года пополнить армию пешеходов.

Согласно статистики, с участием водителей в состоянии опьянения произошло шесть ДТП, в них пострадали девять человек.

Полиция напоминает, что управление машиной в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от полутора до двух лет. За повторное правонарушение таким водителям грозит уголовная ответственность.

Вероятно, статистика откорректируется уже в понедельник - в выходные в городе проходит акция «Нетрезвый водитель». Полицейские проводят рейды во всех районах города, сообщает ГИБДД Череповца.

Правоохранители надеются на помощь населения: о пьяном водителе просят сообщать по телефонам: 112 или 67−12−50 в Череповце.