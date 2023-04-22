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НовостиОбщество22 апреля 2023 13:24

В Вологде заключили под стражу 63-летнего подозреваемого в убийстве супруги

Нетрезвый мужчина задушил возлюбленную
Евдокия САХАРОВА

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве супруги. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Трагедия произошла 15-16 января в квартире на улице Дальней. Тело с множественными травмами обнаружили соседи. Следствие считает, что нетрезвый мужчина во время конфликта нанес супруге удары руками и ногами, после чего задушил. Содеянное фигурант скрывал, оставаясь в своем жилище.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Материалы уголовного дело передадут в суд для рассмотрения по существу.