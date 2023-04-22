На улицах Вологды появилось 19 новых автобусов

В Вологде на маршруты №№ 1, 2, 6, 8, 12, 16, 22, 28, 36, и 42 вышли 19 новых автобусов Volgabus на газомоторном топливе. Напомним, первые две партии транспорта поступили летом и осенью прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

В новых автобусах установлены датчики учетов пассажиров, для контроля "зайцев" со стороны водителя.

В автобусах есть специальная площадка для инвалидов в кресле-коляске. Машины оснащены системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда/съезда.

Технику купили на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость закупки составила чуть более 332 млн рублей.

Всего за 7 лет в Вологде было обновлено 116 автобусов.