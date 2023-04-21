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НовостиОбщество21 апреля 2023 13:29

В Вологодской области пришла похоронка из зоны СВО

В Грязовецком районе простились с Димитрием Андреевым
Иван Чухнин
Дмитрий Андреев.

Дмитрий Андреев.

В Грязовецком районе 21 апреля простились с Дмитрием Андреевым, погибшим в зоне СВО. Об этом рассказал первый заместитель главы Грязовецкого округа Андрей Казунин. Воина похоронили на родной земле.

«В этот день мы прощаемся с нашим земляком. Он родился и вырос среди нас, и мы всегда будем помнить о нем. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Дмитрия! Скорбим вместе с вами. Вечная слава воину», - слова Андрея Казунина приводит грязовецкая районная газета «Сельская правда».

В социальных сетях земляки выражают соболезнования: "Пусть земля будет пухом", "Вечная память".