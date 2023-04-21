Квадрокоптер упал в Вологде на Софийский собор

В Вологде беспилотник упал в центре города на Софийский собор. Владельцу техники пришлось вызвать спасателей - те достали квадрокоптер с крыши.

И вот новость: хозяина техники оштрафовали. Оказалось, дрон не состоял на учете в федеральном агентстве воздушного транспорта. Кроме того, его использование для любительской фото- и видеосъемки должно быть согласовано с спецслужбами.

Проверку по факту использования воздушного пространства без согласования проводила Вологодская транспортная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что запуск беспилотника для любительской фото- и видеосъемки не был согласован, а сам летательный аппарат потерял управление и упал на крышу Софийского собора.

«Вологодский транспортный прокурор в отношении местного жителя возбудил дела об административных правонарушениях по статьям за «Нарушение правил использования воздушного пространства» и «Управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет», - рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По результатам рассмотрения дел вологжанин оштрафован на 22 000 рублей.