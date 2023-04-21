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НовостиОбщество21 апреля 2023 12:16

В Вологде камера засняла конфликт автомобилиста с велосипедистом

Тот ехал по проезжей части
Иван Чухнин
Стоп-кадр baza.net

Стоп-кадр baza.net

Велосипедист сначала ехал по проезжей части. Но не так, как хотелось водителю.

Инцидент произошёл 20 апреля, в половине восьмого вечера неподалёку от перекрёстка улиц Архангельская и Конева.

Велосипедист ехал по краю проезжей части, но что-то не понравилось водителю одного из легковой автомобилей. После угроз велосипедист свернул на тротуар. Но водитель вышел из машины, догнал велосипедиста, выбил его из седла. Тот упал на землю. Вероятно, ему там перепало.

Случившееся сняли камеры видеонаблюдения. К сожалению, камера не пишет звук.

"Подросток ехал по краю проезжей части - на дыбах. Видимо водителю не понравилось. Ну, теперь как минимум две статьи ему светит. Можно было нормально сказать словами, а не руки распускать..." - пишут комментаторы.

На место приехали полиция и скорая помощь.