Под Артемовском погиб выпускник Вологодского многопрофильного лицея

Даниил Фурсов.

В Вологодский многопрофильный лицей пришла трагическая весть: погиб выпускник Даниил Фурсов. Он был участником специальной военной операции. Об этом сообщают в образовательном учреждении. О дате и месте прощания с Даниилом Фурсовым информации нет.

Даниил Фурсов успешно окончил элитное образовательное учреждение Вологды в 2013 году. Известно, что военнослужащий погиб в ходе боев под Артемовском.

Преподаватели, знавшие Даниила, тяжело переживают по поводу случившегося:

"Это тяжёлая потеря. Это трагедия для семьи и для всех нас. Даниил всегда был ярким, творческим, стремительным, умным, жизнерадостным! Он был успешным практически везде: за партой и на школьной сцене, в общественной жизни и личном творчестве! Именно таким он и останется навсегда в нашей памяти и сердцах!"

Коллектив лицея выразил соболезнования родным и близким погибшего.