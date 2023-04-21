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НовостиОбщество21 апреля 2023 10:21

В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО

Погиб Алексей Яблоков из Вожегодского округа
Иван Чухнин
Фото: ВКонтакте, Сергей Семенников.

Фото: ВКонтакте, Сергей Семенников.

В Вожегодский округ пришла похоронка : в зоне СВО погиб Алексей Яблоков. Об этом сообщает глава Вожегодского округа Сергей Семенников.

Участник СВО Алексей Яблоков был похоронен 20 апреля на родной земле.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка Яблокова Алексея Александровича, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. От имени жителей Вожегодского округа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям нашего земляка», — написал Сергей Семенников.