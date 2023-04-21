В Вологде реконструируют вход в Кремлевский сад с проспекта Победы

Скоро главный вход преобразится. Работы уже начались!

В Вологде начались работы на входной группе в Кремлевский сад. В планах - обновление кровли и фасада. Кроме того, в нишах появятся скульптуры. Там воссоздадут прежние - мужчина с кубком и женщина с букетом цветов. Установят, созданные специально для парка по эскизам 1950-х годов, информационные тумбы. Такие в советские годы стояли по всему городу. А пока, примерно в течение месяца, через этот вход - с проспекта Победы, зайти в сад нельзя. Входы открыты с улицы Ленинградской и улицы Сергея Орлова.

Сейчас по выходным в парке работают аттракционы «Карнавал», «Веселый улей». А «Цепочку» планируют запустить на майских праздниках. Появятся в парке и батуты.

– В этом году также планируется серьезно озеленить Кремлевский парк , высадят кустарники и растения на холмах. По запросу вологжан установят детскую площадку, – сообщает пресс-служба администрации города.