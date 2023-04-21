В Вологодской области разбилась иномарка с пятью человеками

Автомобиль превратился в кучу хлама.

Иномарка с людьми разбилась в лепешку: в салоне на момент аварии находилось пять человек

ДТП произошло в Никольском районе. Мазда на большой скорости вылетела в кювет на 200-м километре автодороги Тотьма-Никольск. Авария произошла вечером 20 апреля.

Как сообщает областная ГИБДД, за рулем находился 53-летний мужчина. Он «не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет».

В результате аварии один из пассажиров погиб на месте, трое других получили травмы, водитель иномарки отделался ушибами.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства происшествия.