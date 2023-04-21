Вологодские антимонопольщики напомнили, что Сталин не должен рекламировать алкоголь

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Вологодское УФАС прокомментировало инцидент в отношении рекламодателя, разместившего в Череповце баннер с изображением Сталина. Как сообщал сайт КП-Вологда, плакат с изображением И.В. Сталина и надписью: «Если кто-то не хочет пить – значит боится захмелеть и о чем-то проболтаться! Значит совесть не чиста!» размещен на стене дома 92А по улице Ленина в Череповце у входа в питейное заведение.

Там же размещена реклама разливного пива с наименованием «Советское копеечное» и изображением кружки с пивом. В соответствии с Законом о рекламе*, реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей и животных. Рассмотрение дела назначено на 12 мая в 11:00, сообщает пресс-служба ведомства.

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В Череповце власти придрались к баннеру со Сталиным, который одобряет выпивку